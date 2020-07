Tirrenia: chiuso un tratto di via del Bossolo per un cedimento della strada

La Polizia Municipale e la Protezione Civile di Pisa sono intervenute stamani, 20 luglio, a Tirrenia per chiudere alla circolazione veicolare il tratto di via del Bossolo, compreso tra via delle Ginestre e via dei Ginepri, a causa di un cedimento circoscritto di una parte di strada, che si è verificato nel terreno sotto l’asfalto. I tecnici di Avr interverranno domattina con il mezzo escavatore per verificare le cause del cedimento, capire come intervenire per mettere in sicurezza il tratto di strada e ripristinare l’asfalto.

