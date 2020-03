Coronavirus, chiuso l'accesso a Marina di Vecchiano: "Troppe persone, dobbiamo evitare assembramenti"

Dalle 14 alle 19 di sabato 14 marzo e dalle 8 fino alle 19 di domenica 15 marzo è vietata la circolazione di veicoli sulla via del Mare, e quindi l’accesso veicolare a Marina di Vecchiano, fatta eccezione per i residenti. La decisione è stata adottata dal Comune di Vecchiano nella prima mattinata di sabato 14 marzo, ed è disciplinata da apposita ordinanza del sindaco Massimiliano Angori.

"Abbiamo deciso di adottare anche questo provvedimento urgente in conformità con i Decreti Governativi atti a mettere in campo tutte le misure a salvaguardia della salute pubblica, per il contenimento della diffusione del Covid-19, in particolare quelle finalizzate a limitare la circolazione dei veicoli sul litorale, e da qui le occasioni di assembramento tra le persone - spiega il primo cittadino - il provvedimento sarà valido anche tutti i prossimi fine settimana, fino a nuova diversa disposizione. I trasgressori saranno sottoposti a sanzione amministrativa con multa fino a 500 eur".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nell’ultima settimana - racconta Angori - vista la bella giornate di sole, anche Marina di Vecchiano, nonostante le limitazioni già nazionali in atto, è stata meta di numerose persone a passeggio sul litorale e sulla spiaggia; in questo momento dobbiamo invece evitare gli assembramenti per contenere la diffusione del contagio da Covid19. Ritengo indispensabile - ribadisce oltre gli appelli dei giorni scorsi - che ciascuno di noi faccia la propria parte per riuscire a vincere quanto prima questa guerra contro un nemico invisibile, ma spietato: gli spostamenti pertanto devono essere limitati, in base alle norme nazionali, per ragioni di estrema necessità quali: il sostentamento, comprovate esigenze lavorative e sanitarie. A fare la spesa nei supermercati e negozi di prima necessità deve andare una persona per famiglia".