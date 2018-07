Controlli della Polizia Municipale: chiusi due minimarket per 30 giorni

Nel corso dei consueti controlli della Polizia Municipale, nella giornata di mercoledì 18 luglio, è stata data esecuzione all'ordinanza di chiusura di due minimarket per 30 giorni. I due esercizi erano stati sorpresi lunedì scorso mentre vendevano alcolici dopo le ore 24. Sono state inoltre rilevate 19 infrazioni al codice della strada e contestate due infrazioni per aver occupato, per la vendita, una superficie superiore a quella prevista dalla concessione.

In via Palermo è stata ritrovata un'auto rubata mentre in zona Duomo, dove continuano serrati controlli, è stato effettuato un sequestro di merce (bigiotteria) che era stata messa in vendita senza autorizzazione.