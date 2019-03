Lavori in San Giusto: provvedimenti alla viabilità

Da sabato 30 a domenica 31 marzo modifiche alla viabilità e alla sosta in via Da Morrona e sul Cavalcavia di San Giusto. Dalle ore 14.00 alle 18.00 di sabato e dalle ore 09.00 alle 18.00 di domenica, infatti, sono previsti da parte di Open Fiber, lavori di scavo tradizionale per posa di infrastruttura telefonica.

Sono interessate ai lavori via Da Morrona dal civico 53 al Cavalcavia di San Giusto, con restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta lato Sud. Spostamento dello stallo auto al servizio delle persone invalide nello stallo precedente. Sul Cavalcavia di San Giusto, da via da Morrona al civico 2, sarà applicato il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri a terra. Le modifiche comprendono anche l'interruzione della pista ciclabile nell’area di intervento. In alcune fasi delle lavorazioni, ci sarà la deviazione della viabilità privata in percorrenza da Nord a Sud, verso piazza Giusti braccio Ovest, eccetto trasporto pubblico che transiterà in ogni fase con il senso unico alternato.