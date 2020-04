Pontedera: chiuso centro massaggi aperto in zona stazione

Un centro massaggi in zona stazione a Pontedera è stato chiuso dalla Polizia di Stato, a seguito di un controllo eseguito insieme alla Polizia Municipale. Secondo quanto riscontrato l'esercizio aveva aperto non rispettando i divieti vigenti in materia di Coronavirus. Erano presenti due cittadine cinesi, in regola con il permesso di soggiorno, una all'interno e l'altra all'esterno, ad aspettare clienti. Le due sono state sanzionate come stabilito dalla normativa.

