Piazza dei Cavalieri: chiuso per 15 giorni esercizio frequentato da pregiudicati e irregolari

Un esercizio vicino Piazza dei Cavalieri è stato chiuso per 15 giorni su ordine della Questura perché riconosciuto come ritrovo di persone ritenute un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica, il buon costume e la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato deciso a seguito degli accertamenti svolti dagli agenti di polizia, che hanno notato costanti frequentazioni nel luogo di persone pregiudicate e di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale, aventi anche precedenti per reati in materia di stupefacenti.

L'avvio delle indagini è partito da un controllo al quale è stato sottoposto un cittadino italiano, proprio nei pressi del locale. Questi è risultato essere pregiudicato e destinatario del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Durante la perquisizione personale gli è stato trovato addosso anche un coltello, per il quale è stato denunciato per porto abusivo di arma, denuncia che quindi si aggiunge a quella di inadempienza alla misura del foglio di via obbligatorio.