Viabilità: chiuso il Ponte di Ripafratta dove morirono tre persone

Chiuso il ponte di Ripafratta. E' in vigore da oggi, 16 marzo, il divieto di transito a tutti, veicoli e pedoni, mentre è consentito il transito della via di Ripafratta dall'intersezione con la S.P. 30 fino a via Volta. La misura è stata disposta per la tutela dell'incolumità delle persone da due apposite ordinanze dei sindaci di San Giuliano Terme e Vecchiano.

Il ponte fu al centro delle cronache per il terribile incidente di un anno fa, dove il 18 marzo morirono precipitando nel Serchio con la loro auto tre persone. L'infrastruttura fu ricostruito nell'immediato Secondo Dopo Guerra dal Ministero delle Opere Pubbliche, nella sua articolazione territoriale del Genio Civile di Pisa. Tuttavia non fu "mai consegnato in gestione ai due Comuni - spiega in una nota l'amministrazione di Vecchiano - e dalle ricerche condotte autonomamente i due Comuni non risultano essere proprietari dell'infrastruttura".

L'interdizione al traffico a partire dal 16 marzo è dovuta anche al fatto che da lunedì 19 inizieranno le indagini tecniche da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell'Università di Pisa, con il quale i due Comuni hanno attivato una collaborazione finalizzata a conoscere il livello di sicurezza statica e di vulnerabilità dello stesso Ponte di Ripafratta.

"Tali indagini - prosegue il Comune di Vecchiano - avranno la durata indicativa di tre mesi, salvo proroghe. Il rapporto di collaborazione tra lo stesso Ateneo ed i due Comuni è stato formalizzato per consentire l'adozione delle misure a tutela della pubblica incolumità, prevedendo il successivo recupero delle spese a carico dell'effettivo ente proprietario-responsabile della manutenzione dell'infrastruttura. La riapertura del Ponte sarà, ad ogni modo, subordinata agli esiti delle verifiche strutturali condotte dall'Università di Pisa e agli interventi ad esse conseguenti".