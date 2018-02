Chiude per tre anni il Collegio Carducci: 'normalisti' in cerca di una sistemazione

Costretti al trasloco gli studenti della Scuola Normale che alloggiano al Collegio Carducci in via Turati. Lo stabile infatti deve chiudere per tre anni, a partire dal prossimo settembre, per consentire lavori di ristrutturazione non più rimandabili. Una delle residenze principali per gli studenti della Normale, che ospita fino a 91 allievi in camere singole, viene quindi a mancare per un intervallo di tempo considerevole, a causa di lavori di ammodernamento dell’edificio e degli impianti.

“Si tratta di una situazione che andava sanata - dice il direttore della Normale, Vincenzo Barone - l’intervento parte dalla volontà della Scuola di procedere ad un imponente lavoro di adeguamento antisismico, che consentirà anche un ammodernamento dell’edificio, risolutivo per vari problemi di vetustà ai quali venivano finora date soluzioni tampone. Al termine avremo una residenza praticamente nuova. Sono convinto che per i nostri allievi verranno trovate le soluzioni più idonee”.

Per gli studenti della Normale che alloggiano al Carducci sono al vaglio due ipotesi: un bonus da spendere affinché possano trovare autonomamente sistemazioni in città; una residenza alternativa da individuare nel centro di Pisa (l’avviso per accertare la disponibilità sul mercato di un immobile che funga da residenza studentesca è pubblicato sul sito della Normale; l’indagine è aperta fino al 28 febbraio).

La storia

Il Collegio Carducci si trova in via Turati ed è di proprietà della Scuola Normale dal 1994. Nel 2002 era già stato sottoposto a un intervento di restauro. L’edificio è stato dedicato alla figura dell’insigne poeta e letterato Giosuè Carducci, che fu allievo ordinario della classe di lettere dal 1853 al 1856 e premio Nobel per la letteratura nel 1906 e fa parte del sistema dei collegi della Normale, che comprende a Pisa anche il Fermi, il Timpano, il Faedo.