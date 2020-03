Coronavirus, la decisione: impianti sciistici chiusi in tutta Italia

"Abbiamo deciso all'unanimità con Regioni e Governo di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia durante il punto stampa della Protezione civile. La chiusura sarà in vigore da domani, martedì 10 marzo.

"È evidente - ha detto Boccia - che molte delle misure assunte partono dal presupposto che molta assunzione di responsabilità da parte delle famiglie sia il primo impegno che deve essere mantenuto. Con le Regioni ci ritroveremo domani. C'è una progressione nella omogeneizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale. Ci saranno contatti permanenti tra tutte le Regioni e la protezione civile".

Boccia ha anche stigmatizzato la speculazione fatta da alcuni gestori di impianti sciistici, citando in particolare l'area dell'Abetone.

La folla domenica all'Abetone (foto Enrico Rossi/Facebook)