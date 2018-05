Inceneritore Ospedaletto spento: richiesto sopralluogo

Una segnalazione inviata al Dipartimento di Prevenzione Igiene Pubblica dell'Asl 5 di Pisa, all’ARPAT, ai Vigili del Fuoco, e per conoscenza al prefetto, per chiedere un sopralluogo al termovalorizzatore di Ospedaletto. E' l'iniziativa di Una città in comune - Rifondazione Comunista e Possibile per fare luce sulla situazione della struttura.

"Da un giorno all’altro, infatti, l’impianto è stato spento e i lavoratori sono stati trasferiti senza che né Geofor né il Comune di Pisa abbiano fornito pubblicamente alcuna motivazione per spiegare cosa ne sarà nel futuro degli addetti e dell’impianto e cosa si é previsto di fare per garantire in questa fase la sicurezza all’interno del sito dove si trova l’inceneritore" sottolineano i consiglieri comunali Francesco Auletta e Marco Ricci.



"In particolare abbiamo chiesto di verificare se, nonostante la chiusura dell’impianto, la società che lo gestisce stia continuando a garantire, nell’arco delle 24 ore, tutti i controlli atti a garantirne la sicurezza, cercando di capire così se ci sono prodotti chimici stoccati all’interno, se vengono conferiti o meno ancora rifiuti nella fossa, se è stata garantita la guardiania e la presenza della squadra antincendio - proseguono da Ucic-Prc-Possibile - è evidente, infatti, che la chiusura dell’inceneritore impone, comunque, il mantenimento di tutta una serie di standard di sicurezza per la salute e l’ambiente. E nel caso di inadempienze abbiamo chiesto di porre in atto tutti gli interventi necessari per la salvaguardia della salute pubblica".