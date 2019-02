Via Cattaneo: chiusa la macelleria islamica

Chiusa la macelleria islamica in via Cattaneo. A dare l'annuncio tramite un post sulla sua pagina Facebook è l'assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno. "Con servizio congiunto del Comando dei Carabinieri di Pisa e del Nucleo Antisofisticazione si è proceduto nella data odierna (ieri, 12 febbraio, ndr) alla chiusura della macelleria islamica di via Cattaneo - scrive Bonanno - l'intervento che ha portato all'abbassamento della serranda di tale attività si colloca nell'ambito delle vaste operazioni di controllo serrato del territorio che proseguiranno senza sosta per riportare nella nostra città legalità ordine e sicurezza. Il mio sentito ringraziamento al Comando dei Carabinieri di Pisa ed al Nucleo Antisofisticazioni" conclude l'assessore.