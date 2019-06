Chiusura Mercatone Uno: il 13 giugno un incontro in Regione

La vicenda del fallimento di Mercatone Uno e della conseguente chiusura di 55 punti vendita in tutta Italia di cui due in Toscana (Calenzano e Navacchio) sarà al centro dell'incontro convocato in Regione dal consigliere per il lavoro Gianfranco Simoncini per il prossimo 13 giugno.

La vicenda è seguita direttamente dal presidente della Regione Enrico Rossi che nei giorni scorsi ha coinvolto, tramite gli uffici della Regione,

il sistema degli sportelli a tutela dei consumatori per assistere i clienti che hanno versato acconti per l'acquisto di prodotti che non saranno mai consegnati. La Regione ha anche seguito la vertenza partecipando alle riunioni organizzate a livello nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico.

I punti vendita Mercatone Uno erano stati ceduti alla multinazionale Shernon Holding che è successivamente fallita. Nei due punti vendita toscani, oggi chiusi, erano stati riassunti rispettivamente 18 addetti dei 30 originari a Calenzano e 17 sui 27 originari a Navacchio.