Vende birre da asporto oltre l'orario consentito: chiuso minimarket

Controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme previste per il contrasto alla diffusione del Coronavirus (corretto utilizzo delle mascherine e distanziamento sociale) e dell’ordinanza del sindaco di Pisa del 29 maggio 2020, che vieta la vendita di bevande da asporto oltre le ore 19.

Nella serata di ieri, 9 giugno, in Piazza delle Vettovaglie la Polizia di Stato ha sanzionato il proprietario di un minimarket per aver venduto bevande alcoliche da asporto oltre l'orario consentito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno infatti sorpreso intorno alle ore 23, all’esterno dell’esercizio commerciale, un cliente che stava trasportando alcune bottiglie di birra appena acquistate. Sono stati così identificati sia il cliente che il gestore del minimarket. A quest’ultimo è stata elevata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro (280 euro se pagata entro 60 giorni) e la chiusura immediata per 5 giorni ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del D.L. 19/2020.