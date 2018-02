Ancora alcol oltre l'orario consentito: minimarket chiuso

Chiusura per 7 giorni per un minimarket del centro. La Polizia Municipale infatti ha accertato la violazione reiterata del divieto di vendita di bevande alcoliche dopo l’orario consentito. Al titolare anche la sanzione prevista di 6.667 euro.

Nei controlli alle attività commerciali, inoltre, gli agenti di via Battisti hanno elevato una multa da 100 euro per merce esposta fuori dal negozio, una multa da 500 euro per contributi Inps non versati, una multa per cartello pubblicitario abusivo, una multa per struttura abusiva e una multa per mancato pagamento del canone pubblicitario

Tra le altre attività degli ultimi giorni, da sabato 10 a lunedì 12 febbraio: 7 multe da 500 euro per abbandono di rifiuti, ritrovato ciclomotore rubato, un sequestro di merce in vendita abusivamente, 152 multe per auto in divieto di sosta, due veicoli sequestrati rispettivamente per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.