Calcinaia: ponte chiuso per asfaltatura

Provvedimenti al traffico sul territorio comunale di Calcinaia. Da lunedì 26 novembre a mercoledì 28 novembre, ogni giorno, dalle ore 8.00 fino alle ore 19.00, sarà chiuso il transito a tutti i veicoli sul Ponte di Calcinaia dall’intersezione con via S. Ubaldesca all’intersezione con via delle Case Bianche, per permettere l’asfaltatura di questo tratto di via Giovanni XXIII.

Successivamente i lavori proseguiranno lungo via Giovanni XXIII in direzione Pontedera.