Cena sul Ponte di Mezzo: provvedimenti alla viabilità

Il Comune di Pisa comunica che giovedì 20 giugno il Ponte di Mezzo rimarrà chiuso dalle 8.00 alle 24 per consentire l’allestimento e lo svolgimento della cena organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti, con la compartecipazione della Camera di Commercio e del Comune. Durante la chiusura veicolare, sarà comunque consentito il passaggio pedonale su un lato del ponte.

Saranno inoltre chiusi al traffico dalle 19.30 alle 24 il Lungarno Galilei e una corsia del Ponte della Fortezza.



In Piazza S. Sepolcro e via F. dal Borgo (quartiere di San Martino), dalle 19.30 alle 24, saranno invertiti i sensi unici di marcia per consentire l’uscita ai veicoli in sosta sul Lungarno. Stessa cosa in via Toselli, nel tratto finale perpendicolare al Lungarno Gambacorti, dove il varco elettronico sarà disattivato e sarà invertito il senso unico di marcia.

Per tutta la durata della manifestazione CTT Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane.

