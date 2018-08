San Miniato, problemi alle travi del ponte di Isola: chiuso

Chiuso per motivi di sicurezza il ponte di Isola, nel comune di San Miniato. Dopo il disastro del crollo del viadotto a Genova, il Ministero delle Infrastrutture ha disposto l’avvio di un’azione di monitoraggio sullo stato di conservazione e manutenzione delle opere viarie, per verificare se vi siano interventi urgenti da eseguire, in seguito a particolari condizioni di criticità strutturale.

Per rispondere a questa richiesta il Comune di San Miniato e quello di Empoli hanno deciso di effettuare un sopralluogo, insieme ai tecnici della Provincia di Pisa, per verificare le condizioni dei tre ponti che collegano i due territori: il collegamento di Ponte a Elsa, il ponte di Canneto in località Molin Nuovo e il ponte sull'Elsa a Isola.

I primi due ponti non hanno rilevato problemi strutturali, mentre il ponte di Isola dovrà essere chiuso a partire da oggi, 29 agosto, per consentire di effettuare ulteriori verifiche.

I controlli hanno infatti permesso di rilevare la presenza di "distacchi corticali sulle travi dell’impalcato con snervamento e rottura dei ferri di armatura", in particolar modo nella campata lato Empoli. Da qui la decisione della chiusura totale dell'infrastruttura.