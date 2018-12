Ponte di Lugnano verso la chiusura: i commercianti si riuniscono in assemblea

"Occorre garantire i lavori per la messa in sicurezza del ponte di Lugnano, ma anche modificare radicalmente le tempistiche della sua chiusura". E' il direttore di Confcommercio provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, a lanciare l'allarme sui tempi di chiusura dell'infrastruttura. L'associazione di categoria convoca inoltre un'assemblea dei commercianti e degli imprenditori per giovedì 6 dicembre, alle ore 14, presso Caparolcenter, via Provinciale Vicarese, 144 a Vicopisano.

"Non è pensabile - afferma Pieragnoli - che quel ponte, naturale e intenso punto di collegamento tra il traffico della lungomonte con Cascina e la Fi-Pi-Li possa restare interamente chiuso per 4 mesi consecutivi. E come potranno seriamente sopravvivere le molteplici attività commerciali, bar e negozi, farmacie e imprese di servizio coinvolte di fronte ad una simile, prolungata chiusura? Occorre mettersi intorno ad uno stesso tavolo con il comune di Vicopisano, cercando una interlocuzione con la provincia di Pisa, che ha la responsabilità e la titolarità dei lavori, individuando una soluzione che riduca drasticamente i tempi di chiusura totale del ponte o che individui alternative efficaci e plausibili".

"Come associazione - afferma ancora Pieragnoli - ci siamo già messi in azione, abbiamo già avuto un primo positivo incontro con il sindaco Juri Taglioli e in seguito con i tecnici della stessa provincia. Al contempo, abbiamo convocato una assemblea dei commercianti e degli imprenditori per giovedì 6 dicembre, alla quale parteciperà anche il sindaco, per condividere e perseguire tutti insieme una strategia di intervento comune. L'esempio del ponte di Pontasserchio è un modello senz'altro da replicare, con la riduzione delle tempistiche e gli interventi di sostegno grazie all'impegno di Regione, provincia e degli stessi comuni coinvolti".