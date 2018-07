Ponte di Pontasserchio: "Ridurre il pedaggio autostradale fino al termine dei lavori"

Il deputato e segretario territoriale della Lega, Edoardo Ziello, ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, per chiedere di ridurre temporaneamente il pedaggio autostradale, per i residenti di San Giuliano e Vecchiano, finché non verranno terminati i lavori sul ponte di Pontasserchio.

"Egregio Signor Ministro - si legge nel testo del documento - in qualità di deputato eletto nel collegio pisano, mi preme di metterla a conoscenza della situazione. I ponti dell'area pisana sono stati oggetto di una procedura di lenta limitazione e chiusura del traffico veicolare a causa dei lavori di manutenzione funzionali alla messa in sicurezza di alcune parti strutturali fondamentali come plinti, piloni e parapetti. Da poco, infatti, è stato chiuso il ponte di Pontasserchio che collega i comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano (unico ponte di collegamento viario), creando un grande disagio ai cittadini e ai lavoratori che operano in loco".

"Ne consegue - prosegue Ziello - che, chi necessita di raggiungere il comune di Vecchiano, dal lato di San Giuliano Terme, o San Giuliano Terme dal lato di Vecchiano, è costretto a passare dalla città di Pisa, allungando tantissimo il percorso ed aumentando il congestionamento del traffico veicolare. I sindaci dei due comuni coinvolti si sono rivolti alla SALT per chiedere una riduzione temporanea del pedaggio autostradale per la tratta Pisa Nord-Pisa Centro e viceversa, finché non saranno completati i lavori di manutenzione del ponte di Pontasserchio. La SALT si è resa disponibile a ridurre il pagamento del pedaggio autostradale, inoltrando una lettera Suo Dicastero per ottenere la relativa autorizzazione".

"Visto il profondo disagio che saranno costretti a passare i cittadini residenti e i lavoratori dei due sopracitati Comuni e considerato che il ponte di Pontasserchio dovrebbe restare chiuso per lavori manutentivi per un periodo di circa quattro mesi, sono a chiederLe, con la presente, di valutare la possibilità di concedere - in via temporanea e limitata alla conclusione dei lavori per il ripristino del collegamento viario - la suddetta riduzione, che rappresenterebbe un grande segnale di vicinanza alle problematiche della popolazione".