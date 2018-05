Pontasserchio: "Al lavoro per pianificare la chiusura del ponte"

"I lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Pontasserchio imporranno di chiudere l'infrastruttura. I nostri enti sono al lavoro per pianificarne la chiusura con la Provincia di Pisa, competente della realizzazione degli interventi, e la Prefettura di Pisa, anche in considerazione del fatto è attualmente chiuso anche il ponte di Ripafratta, interessato da indagini strutturali a carico dell'Università di Pisa, iniziate lo scorso 16 marzo". Con queste parole i sindaci di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, e di Vecchiano, Massimiliano Angori, intervengono sulla questione dei ponti e relativa viabilità sul territorio locale.

"Il progetto riguardante il ponte di Pontasserchio - continuano i due primi cittadini - prevede interventi di manutenzione straordinaria all'impalcato, alle travi, al parapetto e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale; come Enti abbiamo dato il via libera a questa ipotesi progettuale, che tuttavia per ovvie ragioni di sicurezza, ha sempre messo in conto l'interdizione al traffico del ponte".

Lo scorso 24 aprile, presso la Provincia di Pisa, si è svolta una riunione preliminare all'avvio dei lavori. "In quell'occasione - proseguono Di Maio e Angori - e anche in questi ultimi giorni abbiamo formalmente chiesto alla Provincia di tener conto dell'attuale chiusura del Ponte di Ripafratta. Una eventuale chiusura contestuale dei due ponti, infatti, genererebbe delle limitazioni particolarmente stringenti per le esigenze di mobilità di buona parte della cittadinanza vecchianese verso la città di Pisa, e per di più, creerebbe non pochi disagi anche ai cittadini sangiulianesi".

"Abbiamo pertanto chiesto - concludono i due sindaci - che venga concordato un nuovo incontro alla presenza della Prefettura di Pisa: richiesta che, notizia di queste ultime ore, sembra aver trovato riscontro e siamo in attesa, dunque, di ricevere una nuova convocazione formale. Non appena avremo dettagli circa le tempistiche della chiusura del Ponte di Pontasserchio li comunicheremo alla cittadinanza attraverso quelli che sono i nostri canali ufficiali"