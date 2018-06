Chiude il ponte sul Serchio: dal 2 luglio stop alla viabilità

Come preannunciato negli scorsi giorni, da lunedì 25 giugno iniziano le lavorazioni sul ponte di Pontasserchio-Vecchiano; per questo è stata emessa un’ordinanza della Provincia di istituzione del senso unico alternato, regolata da semaforo, dalle ore 7 alle ore 19 dal 25 giugno al 1 luglio. Da lunedì 2 luglio il ponte sarà chiuso completamente al transito per consentire la riparazione delle componenti strutturali dell’impalcato al fine di ripristinare la capacità portante e l’adeguamento funzionale dei dispositivi di protezione passiva (guard-rail) e dei percorsi pedonali.

I Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme cureranno, nei giorni precedenti la chiusura del 2 luglio, le comunicazioni alla cittadinanza dei percorsi alternativi previsti e consigliati.

Nel frattempo, è stata riaperta ieri, 21 giugno, la circolazione sul ponte di Ripafratta, con senso unico alternato regolato con impianto semaforico.

Tutti gli aggiornamenti alla pagina: http://www.provincia.pisa.it/pontesicuro e sulla pagina Facebook della Provincia di Pisa https://www.facebook.com/provinciapisa