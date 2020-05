Pontedera, un segno di speranza: chiude il reparto Covid dell'ospedale

Una buona notizia che arriva da Pontedera. Chiude infatti il reparto Covid allestito all'ospedale 'Lotti' per far fronte al periodo di emergenza.

A dare l'annuncio la presidente dell'Unione Valdera Arianna Cecchini: "Grazie a tutti coloro che ogni giorno sono stati al servizio di tutti noi per garantirci salute e sicurezza - afferma Cecchini - questa foto ci ripaga della grande sinergia tra il personale sanitario, i sindaci, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine e migliaia di cittadini".

Da Cecchini l'invito comunque a continuare a rispettare le regole: "Non disperdiamo il gran lavoro fatto fino ad oggi".

L'emergenza infatti non è ancora finita e l'allentamento delle misure non deve spingere ad allentare anche la soglia di attenzione: l'igiene e il distanziamento rimangono ancora elementi fondamentali per proseguire nel migliore dei modi la lotta al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.