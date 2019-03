Allerta meteo per vento forte: scuole chiuse in Valdicecina

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nel territorio comunale di Volterra martedì 26 marzo. E’ quanto deciso dall’amministrazione comunale, in accordo con tutti i Comuni della Val di Cecina, in seguito all’allerta meteo con codice arancione per vento forte emessa dalla Sala regionale della Protezione civile. Il fenomeno interesserà anche il volterrano dove la Protezione Civile comunale ha attivato un presidio tecnico per un monitoraggio strumentale e diretto del territorio.



Scuole chiuse dunque anche a Pomarance, Castelnuovo Valdicecina e Montecatini Valdicecina.



A Pontedera chiusi invece a scopo precauzionale giardini, parchi e cimiteri.