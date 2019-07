Cascina: strade chiuse a Navacchio e a Sant'Anna

Per consentire lavori di ripristino alla rotatoria cosiddetta 'del cubo' in località Navacchio, a partitre da lunedì prossimo, 8 luglio e fino alla fine dei lavori, con orario 10-16, la stessa rotatoria, che si trova all'incrocio tra via Tosco Romagnola, via Ravera e via Levi, sarà chiusa al traffico. Saranno installati appositi preavvisi e indicazioni dei percorsi alternativi per il traffico.



Sempre lunedì prossimo 8 luglio, dalle ore 10 alle ore 17, per effettuare operazioni di scarico, sarà chiusa al traffico via Bartoli a Sant'Anna, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Tosco Romagnola. Nello stesso tratto e nello stesso orario sarà istituito anche il divieto di sosta.

