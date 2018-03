Disagi in vista per chi utilizza la superstrada Fi-Pi-Li. Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze, nel tratto tra gli svincoli di Montopoli e Pontedera. La chiusura è prevista fino a venerdì 15 marzo in orario notturno, dalla 21.30 alle 6.

