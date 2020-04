Superstrada, lavori allo svincolo di Pisa Nord Est: chiuse le rampe

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale allo svincolo Pisa Nord Est della superstrada Fi-Pi-Li. L'intervento, in programma nelle notti di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, comporterà la chiusura delle rampe sia d'ingresso che di uscita in direzione Firenze e la chiusura della rampa d'uscita in direzione mare a partire dalle ore 22 di giovedì fino alle ore 6 di venerdì e successivamente dalle ore 22 di venerdì fino alle ore 6 di sabato 25 aprile. Sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo per l'utenza veicolare che proviene sia dalla superstrada che dal Ponte delle Bocchette.

