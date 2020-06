Lavori all'ufficio postale di San Miniato: chiusura temporanea

Poste Italiane comunica che da martedì 16 a venerdì 19 giugno l’ufficio postale di via IV novembre 48 a San Miniato sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Nei giorni dell’intervento, per andare incontro alle esigenze della clientela, saranno garantiti i servizi postali e finanziari nella sede di via Carlo Goldoni 1 a San Miniato Basso, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’Azienda rinnova l’invito ai cittadini a recarsi in ufficio postale solo per operazioni urgenti ed indifferibili e, ove possibile, dotati di misure di protezione personale come mascherine, rispettando le distanze di sicurezza all’esterno ed all’interno dei locali.

L’ufficio postale di San Miniato riaprirà sabato 20 giugno con i consueti orari.