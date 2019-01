Via di Gagno: prorogate le modifiche al traffico per lavori in corso

Per i lavori in corso in via Tino di Camaino tra Porta a Lucca e Gagno, è stata nuovamente prorogata fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 30 gennaio, la chiusura alla circolazione di via di Gagno, eccetto residenti, utenti delle attività economiche e scuola. La proroga è necessaria per problematiche scaturite durante i lavori in corso di realizzazione del collettore di raccolta delle acque meteoriche, nell’ambito del secondo lotto di interventi per la Sistemazione Idraulica Pisa Nord - Opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca.



Dal termine dei lavori al 12 febbraio il passaggio a livello sarà riaperto alla circolazione con direzione unica da Ovest a Est, ovvero in ingresso città da via S. Iacopo a Via Martiri delle Ardeatine, ad eccezione dei veicoli pesanti superiore a 3,5 t. per i quali rimarrà in vigore il divieto di circolazione. In via della Pura rimane istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lato Sud per tutta la durata dei lavori. Così come via Tino da Camaino, da via della Pura a via Martiri delle Ardeatine compresa, rimane chiusa al traffico veicolare (con divieto di sosta) fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 12 febbraio.

