San Giuliano Terme, lavori urgenti sulla rete idrica: chiusa via Ulisse Dini

Per consentire un intervento di massima urgenza sulla condotta idrica principale il tratto di via Ulisse Dini compreso tra il civico 19 e l'intersezione con via Di Vittorio, nel comune di San Giuliano Terme, sarà interdetto al transito dalle ore 8.30 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 14 gennaio.

Sono esclusi dal divieto i residenti e i mezzi di soccorso.