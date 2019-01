San Miniato, chiusura di via Ser Ridolfo: accordo sulla viabilità tra Giunta e commercianti

E' stato sciolto il nodo della viabilità sulla riqualificazione di via Ser Ridolfo a San Miniato, nel corso dell'assemblea di giovedì 3 gennaio organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa. Erano presenti in Sala Giunta gli assessori Giacomo Gozzini e Marzia Fattori, rispettivamente al commercio e ai lavori pubblici e tanti commercianti, concordi con il referente di Confcommercio Pisa Luca Favilli di chiedere una soluzione alternativa alla chiusura.

"Con la chiusura di via Sir Ridolfo - ha spiegato infatti Favilli - il piano di viabilità presentato ha il difetto di tagliare letteralmente in due il paese, rendendo impossibile raggiungere piazza del Popola da via IV Novembre". Da qui la proposta di una viabilità alternativa, che grazie al gioco dei sensi unici alternati tra via Battisti e via Guicciardini consentirà di poter raggiungere piazza del Popolo anche da via IV Novembre. L'idea ha trovato il consenso degli assessori presenti e sarà operativa nel giro di qualche giorno.

"Tutto il nostro ringraziamento è rivolto all'amministrazione comunale che ha accolto la nostra proposta, dimostrando grande disponibilità nell'organizzare questi lavori secondo un metodo di concertazione che andrebbe esportato anche altrove - questo il commento soddisfatto di Favilli - sciolto definitivamente il nodo viabilità, adesso si tratta di vigilare sulle tempistiche dei lavori, affinché il termine previsto dei 90 giorni sia rispettato, considerando i necessari disagi che le attività commerciali e gli stessi cittadini dovranno comunque sopportare".