Incendio Serra, interventi di manutenzione: chiusa via della Verruca

Chiusa per tre giorni via della Verruca a Vicopisano. L'ordinanza, emessa dal responsabile della Polizia Municipale, si è resa necessaria per effettuare una serie di interventi di messa in sicurezza del Monte Pisano in seguito all'incendio dello scorso settembre.

La strada sarà chiusa nei giorni 13, 14 e 15 marzo, in località Le Mandrie di Sopra, salvo condizioni meteo avverse.

Dovranno essere, infatti, realizzate a margine della strada, le seguenti operazioni: una vasca di captazione delle acque superficiali provenienti dal Monte e la posa in opera di una tubazione per il sotto-attraversamento della carreggiata stradale al fine di garantire il corretto scolo verso valle delle acque provenienti dalla suddetta vasca.



Le prescrizioni entreranno in vigore al momento in cui ogni singolo tratto sarà interessato dai lavori e si concluderanno al termine del ripristino della sede stradale.

Per informazioni: www.viconet.it, Polizia Municipale 050/798552, poliziamunicipale@comune. vicopisano.pi.it.