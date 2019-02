Asfaltature in città: modifiche alla viabilità

Per eseguire lavori di nuova asfaltatura sono in programma modifiche alla viabilità e sosta su via Viviani e via San Lorenzo nei giorni 27, 28 febbraio e 1 marzo.

Mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio (fascia oraria 07.00-18.00 ) divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti e veicoli in emergenza, lungo via Viviani, tratto da via Picotti a via Cuppari. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta anche in via Gaudenzi (primi 20 metri da via Viviani), con senso unico alternato nel restante tratto per i residenti; senso unico alternato a vista per i residenti anche in via G. Fiore, nel periodo di chiusura di via Viviani.

Giovedì 28 e venerdì 1 marzo (sempre con orario 07.00-18:00) è prevista la chiusura al traffico veicolare di via S. Lorenzo nel tratto da via S. Cecilia a via Carducci, e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto residenti e veicoli in emergenza.