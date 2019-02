'Ciao Darwin' cerca partecipanti: giornata di casting

Tappa toscana per i casting del noto programma Mediaset 'Ciao Darwin'. La giornata si terrà a Firenze il 15 febbraio. Per fare richiesta - solo maggiorenni - si può scrivere una mail a a.arinci@sdl2005.it con i dati anagrafici, un recapito telefonico ed una fotografia. Va inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv".