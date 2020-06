Ciclista cade in un dirupo: complicate le operazioni di recupero

Intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri per recuperare un ciclista caduto in un dirupo nel territorio comunale di Calci, nella zona di Campo di Croce. All'intervento ha partecipato anche il nucleo speleo alpinistico fluviale.

Il ciclista era caduto in una zona particolarmente impervia, ciò ha reso le operazioni particolarmente complicate. Dopo essere stato individuato e raggiunto, è stato condotto in una zona in cui potesse essere prelevato dall'elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale. Il ciclista rimasto ferito era stabile e cosciente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.