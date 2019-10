Cade in un dirupo sulla Verruca: ciclista recuperato in elicottero

Una brutta avventura per un ciclista che intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 13 ottobre, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito in un dirupo riportando vari traumi. E' avvenuto in un'area boschiva della Verruca, nel comune di Calci.

Gli operatori della sala operativa del 115 sono riusciti a risalire alle coordinate geografiche del malcapitato che è stato raggiunto dai Vigili del fuoco di Pisa con una squadra del nucleo speleo alpinistico fluviale. La persona è stata stabilizzata e recuperata dall'elicottero del reparto volo di Arezzo e consegnata poi al personale del 118 per le cure del caso.