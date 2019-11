Refezione scolastica: ciclo di incontri per formare la 'Commissione mensa'

La direzione servizi educativi del Comune di Pisa ha programmato tre incontri dal titolo 'Il pasto della mensa scolastica nella giornata alimentare dei nostri figli', dedicati ai genitori dei bambini e ai docenti delle scuole del Comune (dell’infanzia, primarie e secondarie) interessati a far parte della commissione mensa o già membri della stessa. I tre incontri organizzati saranno l’occasione per creare un momento di confronto sul servizio di refezione scolastica, condiviso tra amministrazione, genitori e docenti. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 27 novembre in Sala delle Baleari, alla presenza dell’assessore alle politiche socioeducative Sandra Munno, della responsabile dei servizi educativi e del servizio refezione del Comune di Pisa, della responsabile, delle igieniste alimentari del centro cottura Elior e di molti genitori.

Il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Pisa distribuisce quotidianamente circa 3200 pasti in 37 refettori delle scuole del territorio; il servizio è esternalizzato e i pasti sono veicolati da un centro di cottura centralizzato. La commissione mensa è composta da genitori, docenti e responsabili del servizio comunale, e collabora con l’ufficio nella verifica delle modalità di erogazione del servizio e del gradimento delle pietanze. "I genitori che entreranno a far parte della commissione mensa - ha dichiarato l’assessore Munno - avranno un ruolo davvero importante: dovranno osservare e raccogliere le informazioni necessarie, le richieste e le segnalazioni di tutti i genitori, al fine di poter migliorare quello che consideriamo un servizio di fondamentale importanza per il benessere dei bambini. Ringrazio tutti i genitori e gli insegnanti che parteciperanno, per la loro disponibilità e collaborazione".

Gli incontri

Gli incontri in programma, ai quali parteciperanno l’assessore alle politiche educative Sandra Munno, i responsabili del servizio di refezione scolastica comunale ed esperti di alimentazione e responsabili della Usl Nord-Ovest, dureranno 2 ore l’uno, e si terranno nell’Aula Magna della sede centrale della scuola media inferiore 'R. Fucini' (via F.lli Antoni, 10) dalle 17.00 alle 19.00. I momenti informativi/formativi proposti sono indispensabili ai commissari mensa per comprendere le procedure e le loro complessità, le possibilità e i limiti di intervento, le criticità e la possibilità di un loro superamento, in modo da contribuire in modo oggettivo e costruttivo alla valutazione del servizio.

Per partecipare agli incontri, gli interessati dovranno inviare una richiesta di adesione all'indirizzo commissionemensa@comune.pisa.it indicando: nome e cognome del partecipante; recapito mail o telefonico; nome, cognome e scuola di frequenza del figlio; incontri formativi di interesse. Per informazioni: Direzione servizi educativi U. O. refezione scolastica, email: refezione@comune.pisa.it, t. 050.910711/767.

Questi gli incontri in programma:

Giovedì 28 novembre, ore 17.00 - Le linee guida sulla refezione scolastica: pranzo sano a scuola; il capitolato d’appalto e i soggetti del servizio; le caratteristiche del pasto veicolato; i prodotti alimentari e i processi di autocontrollo.

Mercoledì 4 dicembre, ore 17.00 - Lo sviluppo del menù, la sua integrazione a casa e fuori casa: 'pranzo sano fuori casa'; la qualità del pasto e gli aspetti nutrizionali; il concetto di 'porzione' e la lista positiva; la frequenza settimanale dell’alimento; le diete speciali.

Mercoledì 11 dicembre, ore 17.00 - Il ruolo del commissario mensa, genitore e docente; gli strumenti di valutazione del servizio: cosa valutare e come; il gradimento del pasto e l’educazione al gusto; il ruolo della comunicazione. Al termine dell’incontro i partecipanti sono invitati ad un rinfresco offerto dalla Ditta Elior presso la sede del centro cottura di Ospedaletto.