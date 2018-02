Da Pisa al mare in bici, via libera del Consiglio Comunale: "Lavori a gara entro l'estate"

Ci siamo. Approvata all'unanimità ieri, giovedì 15 febbraio, dal Consiglio Comunale la delibera "Dup - Modifiche del programma dei lavori pubblici 2018-2020". In altre parole, il via ai lavori per la realizzazione del primo lotto di interventi della pista ciclabile che collegherà Pisa a Marina di Pisa. L'atto si è infatti reso necessario a seguito del percorso di coprogettazione portato avanti con la Regione Toscana che ha fatto emergere la necessità di dover incrementare, da parte del Comune di Pisa, la quota di cofinanziamento per la realizzazione dell’opera. Cofinanziamento che, con l’atto approvato ieri, è passato da 478mila euro a 746mila euro.

"Quello di oggi - ha detto l’assessore Andrea Serfogli - è il passaggio finale in termini di atti di programmazione del Consiglio Comunale. Con questa delibera e con la successiva stipula della convenzione con la Regione, il progetto esecutivo del primo lotto di interventi, quello che prevede la realizzazione del tratto di pista ciclabile che va da La Vettola al mare, potrà essere finanziato e mandato a gara. Sono convinto che ciò possa avvenire entro l’estate. Si tratta di un’opera attesa da decenni che consideriamo strategica e che ha una valenza sia in termini di mobilità sostenibile per raggiungere il litorale, sia in termini di attrattività turistica".

"A giorni - ha aggiunto l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Forte - verrà convocata la conferenza dei servizi per il progetto esecutivo del secondo lotto che è il tratto che andrà da Riglione alle Piagge".

Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno illustrato dal presidente della Prima commissione consiliare permanente, che impegna il sindaco e la Giunta "ad attivarsi per completare il sistema di mobilità sostenibile attraverso il progetto e la realizzazione del tratto tra Riglione e la Cella e del collegamento della ciclopista dell’Arno (lungo la via Livornese ) con il percorso ciclopedonale lungo il Canale dei Navicelli".

Il progetto

Il progetto ha un valore complessivo di 5,2 milioni di euro e prevede la realizzazione di due tratti di pista ciclabile. Il primo è quello che collegherà Pisa al mare, da La Vettola a Marina di Pisa. Il secondo collegherà i quartieri di Riglione e Putignano direttamente con l'ospedale di Cisanello e la città. Per realizare il progetto Pisa si è aggiudicata il finanziamento da 2,5 milioni di euro da parte della Regione attraverso il bando POR FESR 2014/2020. I lavori cominceranno nel 2019 e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2020.

Il voto

La delibera, così come l'ordine del giorno, sono stati approvati all'unanimià dai consiglieri comunali presenti in aula al momento delle votazioni: Francesco Pierotti (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Alessandra Mazziotti (Pd), Odorico Di Stefano (I Riformisti), Juri Dell'Omodarme (Art.1-Mdp), Veronica Fichi (Art.1-Mdp), Ferdinando De Negri (Pd), Nicola Pisani (Pd), Lisa Cioncolini (Pd), Francesca Del Corso (Pd), Giuseppe Ventura (in lista per Pisa), Rita Mariotti (in lista per Pisa), Patrizia Bongiovanni (Pd), Maria Chiara De Neri (Pd), Simonetta Ghezzani (Si), Stefano Landucci (Possibile), Marco Ricci (Ucic-Prc), Elisabetta Zuccaro ((M5S), Valeria Antoni (M5S) e Ranieri Del Torto, presidente del Consiglio Comunale.