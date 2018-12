Dal Cile alla Patagonia Argentina in bici: parte la raccolta fondi del ciclista di Vicopisano

Carlo Pellegrini, di Vicopisano, partirà il 12 dicembre per un viaggio particolare e importante fino ad arrivare a Puerto Montt, in Cile, per percorrere in sella a una bici non assistita ben tremila chilometri sulla Carretera Austral e raggiungere la Patagonia argentina. Un percorso fra Ande, laghi e fiumi e paesaggi incontaminati per una causa benefica: raccogliere fondi per la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer.

"Vorrei che il mio viaggio in solitaria diventasse un momento di solidarietà e condivisione - spiega Pellegrini - per questo chi vuole può seguirmi e donare al Meyer per curare e salvare sempre più bambini e bambine sulla pagina Facebook Viaggio in Patagonia e Terra del Fuoco". A salutare Pellegrini, durante una piccola cerimonia informale in Comune il 6 dicembre, il sindaco Juri Taglioli, il vicesindaco Matteo Ferrucci e Francesco, figlio di Carlo. Con loro anche Roberto Fatticcioni, fresco di organizzazione di un evento, il 2 dicembre scorso, con il Mountain Bike Club di Vicopisano sul Monte Lombardona, a favore del Monte Pisano.

"Dopo il ritorno di Carlo, previsto per il 5 febbraio - dice Fatticcioni - organizzeremo, in collaborazione con l'amministrazione e il MTB Club, un evento al Teatro di via Verdi per ascoltare i suoi racconti di viaggio, guardare insieme le foto di questa impresa, parlare della donazione al Meyer e al contempo consegnare i fondi raccolti per il nostro Monte Pisano".

Taglioli e Ferrucci: "Buon viaggio Carlo, pedala forte per tutti i bambini e le bambine che seguiranno la tua avventura in Cile e Argentina, dedicata a loro, da un letto di ospedale, con un sorriso in più".