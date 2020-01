Cinquant'anni Associazione Amici del Gioco del Ponte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il prossimo anno sarà il 50° di attività dell' Associazione Amici del Gioco del Ponte e quindi per celebrare levento si è costituito un comitato organizzatore per la programmazione delle iniziative. Coordinato da Sergio Mantuano è composto da Carlo Lazzeroni, Michael Lelli e dai rappresentanti dei Comandi di Mezzogiorno e Tramontana nelle persone di: Maria Teresa Benvenuti Rossi e Massimiliano Barone (Tramontana) , Andrea Pastore e Alessio Falchi (Mezzogiorno). In occasione del 17 gennaio, in occasione della celebrazione nella Chiesa di santAntonio, vi sarà linvestitura ufficiale del Comitato e la consegna del premio Il Morione al parroco mons. Franco Cancelli. Per l'occasione il comitato ha già provveduto alla realizzazione del logo ufficiale, simbolo di questa importante ricorrenza. Il presidente Umberto Moschini confida che le celebrazioni siano un sempre crescente testimonianza di impegno per valorizzare il Gioco, la vera Festa di Pisa e nel ringraziare tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità vuole sottolineare anche limpegno fattivo del v. presidente Stefano Gianfaldoni.