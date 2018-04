Cinque x mille all'Anpi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come certo saprete, il contribuente ha la facoltà di disporre di una quota del cinque per mille della propria imposta e di destinarla ad enti del volontariato, della ricerca scientifica, ad attività sociali, sportive, ecc. Se non sceglie paga lo stesso importo e il cinque per mille va nelle casse dello Stato. La nostra Associazione vive del volontariato e del contributo degli iscritti. Al momento della prossima dichiarazione dei redditi, destiniamo il nostro cinque per mille all'ANPI. Chiediamo questa scelta a quanti si riconoscono nei nostri valori e nella nostra missione. Basta firmare, nell'apposito riquadro dei modelli CUD, 730-1, UNICO e scrivere il numero di codice fiscale dell'ANPI 00776550584.

Il Presidente provinciale Bruno Possenti