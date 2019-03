Persona investita da un treno: circolazione in tilt

Traffico ferroviario sospeso dalle 7.50 di questa mattina, venerdì 29 marzo, sulla linea ferroviaria Firenze - Pisa per l'investimento mortale di una persona tra le stazioni di San Romano e Pontedera.

Ritardi e cancellazioni sulla linea. Attivati da Trenitalia autobus sostitutivi fra Pontedera ed Empoli, mentre i treni da/per Firenze percorrono l'itinerario alternativo via Lucca.

Alle 9.30 è stato riattivato il binario in direzione Firenze con circolazione a senso unico alternato. Rallentamenti fino a 100 minuti.

In corso i rilievi dell'Autorità Giudiziaria per ricostruire la dinamica dell'incidente.

