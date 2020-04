"Il nostro tifo è per voi": l'omaggio degli ultras nerazzurri a Cisanello

'Il nostro tifo è per chi soffre, chi lavora e chi lotta in tutte le città. A voi il sostegno deli ultras'. Con queste parole i gruppi organizzati della Curva Nord 'Maurizio Alberti', il cuore pulsante del tifo nerazzurro, questa mattina (sabato 18 aprile) hanno voluto omaggiare il personale medico sanitario dell'ospedale Cisanello e idealmente, tutte le persone che dall'inizio dell'emergenza stanno combattendo in prima linea per fronteggiare il virus. Chi con il camice addosso, chi attaccato al respiratore, chi sanificando i locali delle strutture ospedaliere.

Lo striscione è comparso questa mattina all'ingresso dell'ospedale ed è già stato immortalato da moltissime persone che sono transitate in quella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.