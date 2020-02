Santa Croce sull'Arno: cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Lunedì 10 febbraio 2020 il Consiglio Comunale di Santa Croce sull'Arno, su proposta della conferenza dei capigruppo, ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre.

"Dopo aver approvato il regolamento per il conferimento delle cittadinanze onorarie all'ultimo Consiglio Comunale, siamo finalmente riusciti a seguire l'iter per dare la cittadinanza a Liliana Segre, una donna che merita il riconoscimento di tutte e tutti noi per quello che ha vissuto e per come è riuscita a testimoniarlo, con semplicità e verità - afferma il sindaco Giulia Deidda - ho avuto modo di riascoltare recentemente le sue parole al Parlamento Europeo, la sua esortazione ai suoi nipoti ideali: 'Siate la farfalla gialla che vola sempre sopra ai fili spinati'. Spero che questo nostro gesto istituzionale possa essere un nuovo stimolo per i genitori, per i nonni, per i ragazzi e le ragazze, a ricercare, ripercorrere e a conservare memoria di ciò che è avvenuto nei campi di concentramento nazisti, dei perché, del modo per evitare che la storia ci riproponga ancora simili orrori".