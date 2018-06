Classifica dell'informazione on line: Citynews più vicino alla vetta

Il gruppo Citynews vola alto, verso la vetta. I dati relativi ad aprile 2018, riportati da Prima Comunicazione, vedono il gruppo fondato da Luca Lani e Fernando Diana, di cui PisaToday fa parte, al secondo posto della classifica italiana per numero di utenti dietro solo a Repubblica. I dati sull’audience, precisa il quotidiano, sono forniti da "comScore, multinazionale statunitense delle misurazioni su Internet (i dati di Audiweb non sono disponibili in quanto la società è impegnata nel passaggio al nuovo sistema di rilevazione 2.0, che dovrebbe completarsi all’inizio di settembre)".

Citynews scala quindi la classifica con 20 milioni 670mila visitatori lasciandosi alle spalle Il Corriere della Sera, il colosso milanese ha perso il 14 per cento. Il gruppo Citynews lavora sul territorio con 45 edizioni in altrettante città, in cui sono occupati 250 giornalisti tra dipendenti e freelance, e può vantare anche una pagina nazionale Today.it e internazionale Europa.Today.it.