Università: Sant'Anna terza al mondo fra gli atenei sotto i 5mila studenti

Edizione 2018 per la 'Small Best Universities in the World', la classifica redatta dalla rivista britannica Times Higher Education. Oggi 3 agosto è stata pubblicata la nuova graduatoria, che vede la Scuola Superiore Sant'Anna fare un record: terza posizione, il miglior risultato di sempre. Lo scorso anno era sesta.

L'ateneo è primo in Italia. L'altra università nazionale presente in classifica è quella di Bolzano, nona. Il ranking prende in considerazione gli atenei di piccole dimensioni, con meno di 5mila studenti, attivi per didattica e ricerca in almeno quattro aree disciplinari.