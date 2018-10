Cnr: l’informatica protagonista dei seminari di Areaperta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Riparte il 4 ottobre alle 15, dall’Auditorium dell’Area della Ricerca del Cnr, in via G.Moruzzi 1, il ciclo di seminari di Areaperta con un’edizione autunnale tutta dedicata all’informatica. La serie di incontri, è aperta al pubblico.

Si inizia con un seminario tenuto da Diego Latella, ricercatore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (Isti-Cnr) che parlerà della “matematica dell’informatica”.

Anche nell’informatica, infatti, l’attività di progettazione ingegneristica deve poggiare su metodi rigorosi con solide basi matematiche. In questo seminario, una grande attenzione sarà posta nel sottolineare il ruolo della matematica nell’ingegneria, in generale, e le aspettative dell’opinione pubblica sulla preparazione scientifico/matematica degli ingegneri, per poi passare ad analizzare la situazione nell’informatica.

Il ciclo continuerà il 18 ottobre con un seminario sull’intelligenza artificiale tenuto da Silvana Badaloni, docente associata del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, che analizzerà in particolare il rapporto tra Machine Learning e ragionamento simbolico.

Il 15 novembre invece, nel seminario tenuto da Linda Pagli, docente del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, e da Silvia Benvenuti, docente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna, si parlerà di una storia dimenticata di donne programmatrici - le “Refrigerator Ladies” - sei giovani matematiche che nel 1946 progettarono il software dell’Eniac, il primo computer digitale per uso generale, voluto dal ministero della difesa degli Stati Uniti per calcolare le traiettorie balistiche.

Nel seminario del 29 novembre, il rabbino Gianfranco Di Segni, ricercatore dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del Cnr (Ibcn-Cnr), racconterà come l’informatica può venire in aiuto alla cultura descrivendo il Progetto di traduzione del Talmud in italiano, nato grazie alla collaborazione fra il Collegio Rabbinico Italiano di Roma e l’Istituto di Linguistica Computazionale del Cnr (Ilc-Cnr) di Pisa. Saranno evidenziati esempi di questioni scientifiche emergenti dal Talmud (dall’astronomia alla matematica, dalla biologia alla medicina), inquadrate nel contesto delle antiche conoscenze scientifiche e analizzate nella loro rilevanza per il mondo moderno.

Il 13 dicembre, chiuderà il ciclo autunnale di Areaperta Domenico Laforenza, direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr (Iit-Cnr) e presidente dell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, con un seminario sulla protezione della privacy nell’era dell’Internet delle cose.

Tutti i seminari avranno inizio alle 15 e sono aperti al pubblico.