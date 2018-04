Incidente sul Ponte delle Bocchette: lunghe code in superstrada

Traffico intenso questa mattina, venerdì 6 aprile, lungo la superstrada Fi-Pi-Li dove intorno alle 9 sono segnalati code e rallentamenti in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo Pisa Nord Est. A causare le lunghe file un incidente sul Ponte delle Bocchette che dunque non riusciva a ricevere la viabilità proveniente dalla Fi-Pi-Li.

Attenzione anche alla nebbia presente che in alcuni tratti limita la visibilità.

