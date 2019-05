Gambaccini in piazza contro Canapisa: "Avvieremo una collaborazione con San Patrignano"

C'era anche la presidente della Società della Salute e assessore al Sociale del Comune di Pisa Gianna Gambaccini alla manifestazione contro gli antiproibizionisti andata in scena ieri, sabato 18 maggio, in piazza Vittorio Emanuele, a pochi metri dal presidio di Canapisa.

“Sono andata come rappresentante dell’amministrazione comunale di Pisa perché la droga è una piaga della società - ha spiegato - e, dunque, ho ritenuto doveroso essere presente per dire no a Canapisa e a tutto ciò che inneggia al consumo di stupefacenti: non esistono droghe leggere”.

“Vogliamo avviare una collaborazione con San Patrignano nell’ambito degli interventi e dei servizi di prevenzione e cura delle tossicodipendenze e per questo abbiamo già preso contatto con 'Il Ponte', l’associazione di Pisa collegata alla comunità - annuncia poi Gambaccini - nei prossimi mesi visiterò le strutture e incontrerò gli operatori delle realtà fondate da Muccioli per prendere spunto dal loro impegno nella lotta alla droga e capire in che modo cominciare a lavorare insieme”.