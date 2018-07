Santa Croce sull'Arno: collaborazione con le Giacche Verdi per combattere gli inquinamenti

L'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno, allo scopo di prevenire i fenomeni di inquinamento ed abbandono dei rifiuti e di garantire la tutela del territorio, ha avviato una collaborazione gratuita con l'associazione Giacche Verdi Onlus, gruppo operativo locale di Santa Maria a Monte.

L'associazione, operativa nella provincia di Pisa sin dal 2009, collabora da anni con alcuni comuni limitrofi e, da oggi, opererà in stretto contatto con la Polizia Municipale per l'attività di vigilanza ambientale, in particolar modo rivolta ai fenomeni di abbandono o errato conferimento dei rifiuti nella raccolta porta a porta, ma anche per la segnalazione di incendi o abbruciamenti e, in generale, per prevenire qualsiasi fenomeno di inquinamento che possa interessare il territorio comunale. I volontari dell'associazione svolgeranno anche attività di prevenzione e informazione della cittadinanza.

Dai dati in possesso dell'amministrazione risulta che nel 2017 sono state elevate 62 sanzioni in materia di rifiuti, e 50 in questi sei mesi del 2018. "L'attività di vigilanza ambientale risulta quanto mai importante e necessaria" valuta il Comune.

I volontari, opportunamente formati, riscontrata una violazione dovranno redigere un verbale completo di foto e di tutti gli elementi che potranno essere utili ad individuare i trasgressori. Detto verbale verrà poi trasmesso alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza e le relative sanzioni.