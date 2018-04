Solidarietà: il Collegio dei geometri dona un defibrillatore al 'Fermi' di Pontedera

Sabato 7 aprile è stato donato un defibrillatore all’Itgc 'E. Fermi' di Pontedera. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto 'Chiamalo! Il geometra è di famiglia', è stata possibile grazie alla collaborazione con il dottor Maurizio Cecchini, fondatore di 'Cecchini Cuore onlus', l’associazione che ormai da tempo si occupa di medicina d’urgenza installando defibrillatori a beneficio di associazioni, istituzioni e luoghi pubblici in tutta Italia.

Dopo la cerimonia di consegna, il dottor Cecchini si è messo a disposizione degli studenti delle classi prima, seconda, terza e quinta del dipartimento Costruzione ambiente territorio per un corso dimostrativo di tre ore nell’aula magna dell’istituto. Il defibrillatore è stato fornito da Masino Defibrillatori Agency di Laura Masino.

Giacomo Arrighi, presidente Collegio dei geometri di Pisa: "Si tratta di un’iniziativa che non resterà isolata, ma aprirà la strada a tante altre che intendiamo dedicare al territorio che amiamo e sul quale esercitiamo la nostra professione e la nostra professionalità. Un defibrillatore in luoghi così affollati e di passaggio può salvare tante vite, e siamo contenti perché è una cosa concreta a beneficio della comunità, al di là delle sole parole, che pure sono importanti. Ringrazio tutti, dai colleghi geometri, al personale delle scuole, al dottor Cecchini per la grande disponibilità e la professionalità con cui ha curato e cura il progetto".

Maurizio Cecchini, medico e presidente Cecchini Cuore Onlus: "Per salvare una vita basta un dito. La provincia di Pisa ha la più alta percentuale di sopravvissuti in seguito ad arresto cardiaco, 11 su 18, quindi il 68%. In questi dieci anni di lavoro con l’associazione abbiamo installato circa 450 defibrillatori in tutta la provincia, oltre che a proporre 420 corsi gratuiti formando 12 mila persone. Per le scuole è importantissimo avere un defibrillatore, anche se per legge non sarebbero tenute".

Liviana Canovai, assessora alla cultura e alle politiche socio-educative e scolastiche del Comune di Pontedera: "Solidarietà, lavoro e formazione devono camminare fianco a fianco, oggi più che mai. È un piacere poter rappresentare l’amministrazione comunale di Pontedera in un’iniziativa di questo spessore. Grazie al Collegio dei geometri di Pisa per aver donato il defibrillatore, strumento importantissimo, e al dottor Cecchini, per aver portato la propria passione e professionalità anche qui al 'Fermi' di Pontedera, tra i giovani, per i giovani".